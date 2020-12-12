Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
12.12.2020 03:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 03:10
Son dakika haberi: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar.
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen 3 şüpheliye trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ