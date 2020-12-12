Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Son dakika haberi: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen 3 şüpheliye trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ