Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
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Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

12.12.2020 03:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 03:10
Son dakika haberi... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Son dakika haberi: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
ADANA'da polis 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen 3 şüpheliye trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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