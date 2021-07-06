"Dur" ihtarına uymayan ve polis aracına çarpıp kaçan otomobildeki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, ekip otosuna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, ekip otosuna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Bir otomobilin yayaların üzerine sürüldüğü ve bir araca çarpıp kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri, 16 Z 3386 plakalı otomobili şehir merkezinde durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, polis aracına çarparak şehir merkezinden Akhisar Mahallesi'ne doğru seyretmeye başladı.

Çok sayıda polis bölgeye yönlendirilirken, kaçan otomobil Akhisar Mahallesi'nde bir arazide durduruldu.

Araç sürücüsü Mustafa G'nin (23), sürücü belgesinin ve kullandığı otomobile ait ruhsatın bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek