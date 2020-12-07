- Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon

- Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon Esenyurt'ta dün akşam dur ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler nefes kesen operasyon ile yakayı ele verdiler.

- Dur ihtarına uymayan suç makinalarına nefes kesen operasyon

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün akşam dur ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler nefes kesen operasyon ile yakayı ele verdiler. Yakalanan 4 zanlının birçok hırsızlıktan kaydı olduğunu öğrenildi.

Olay, dün akşam Balıkyolu Mahallesi 474 sokak içerisinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Balıkyolu 474 sokağa giren araç, park halindeki arabalara çarparak durdu. Polis ekiplerinin çevrelerini sardığı şüpheliler, kısa sürede yakalandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hırsızlık konularına karışan 4 hırsız Esenyurt Asayiş Ekiplerine teslim edildi. Yaşanan karmaşa sokakta oturan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ