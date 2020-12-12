Son dakika haberi | Dur ihtarına uymayan şahıslara 15 bin 750 lira ceza
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Son dakika haberi | Dur ihtarına uymayan şahıslara 15 bin 750 lira ceza

12.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:51
Son dakika haberi | Dur ihtarına uymayan şahıslara 15 bin 750 lira ceza

Son dakika haberler: Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kovalamaca sonucunda yakalanan şahıslara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kovalamaca sonucunda yakalanan şahıslara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta yaşandı. Şehir merkezinde devriye halindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Ekipleri fark edip araçla kaçan şahıslar kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:52:01. #1.15#
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