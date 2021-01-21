Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı
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Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı

21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:05
Son dakika haberi |

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kendisini durdurmak isteyen bir polisin yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kendisini durdurmak isteyen bir polisin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde trafik ekipleri, Menderes Mahallesinde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu İsmet Paşa Mahallesi Şeyhadil Caddesi'nde trafik ekiplerince durduruldu.

Yakalanan sürücü, tekrar kaçmak isterken motosikleti tutan polis memurunu bir süre sürükledi.

Yere düşerek yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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