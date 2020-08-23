Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Güney Afrikalı Blom,116 yaşında öldü Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika'da ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyayın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Fredie Blom, 116'ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyayın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Fredie Blom, 116'ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı kişisi olarak iddia edilen Güney Afrika'da yaşayan 116 yaşındaki Fredie Blom, yeni yaşını kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti. Ailesini 1918'deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyanın en yaşlı erkeği olduğu ileri sürülen Fredie Blom'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Blom'un 8 Mayıs 1904'te Güney Afrika'nın Doğu Kap şehri yakınlarındaki Adelaide kasabasında doğduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA