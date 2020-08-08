Son dakika haberi: Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar
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Son dakika haberi: Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar

Son dakika haberlerine göre Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı ve Nevşehir Kalesi "Kayaşehir" 20 Temmuz tarihinde açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akına uğruyor.

Son dakika haberi: Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar
08.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:50

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı ve Nevşehir Kalesi "Kayaşehir" 20 Temmuz tarihinde açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akına uğruyor.

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi ve Nevşehir Kalesi 20 Temmuz tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Nevşehir Belediyesi tarafından "Kayaşehir" isminin verildiği dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini bugüne kadar 19 bin turist ziyaret ederken özellikle fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu. Başta Nevşehir kalesi olması üzere Kayaşehir'de son günlerde objektiflere kartpostallık fotoğraflar yansırken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Türkiye ve dünya turizmi yeni bir turizm destinasyonuna Kayaşehir ile kavuştu dedi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Şükürler olsun söz verdiğimiz bir şeyi daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bölgemize 3 milyon 650 bin turist geliyor. Fakat şehir merkezinin buradan aldığı payın sıfır olduğunu biz buradan artan payı artırmak için elimizde çok güzel bir enstrüman olduğunu söylemiştik. İki parçalı bir turizm hedefimiz vardı. Onlardan bir tanesi kale bölgesi restorasyonu, ören yerlerinin ziyarete açılması, Meryem Ana Kilisesi, Çamlı Kilise ve Rum hamamının birbirine bağlanmasıydı. İkinci aşamada ise yap işlet devret ve hasılat paylaşım yöntemiyle butik oteller, galerinin yapılmasıydı. Bunlardan birincisini şehrimizin kuruluş yıl dönümü olan 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirdik. Gerçekten şehrin ihtiyacının olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya yeni turizm destinasyonu merkezinin açılmasının heyecanını yaşadık. Bugün itibarıyla 19 bin ziyaretçi burayı gezdi. Pazartesi gününe kadar 25 bin ziyaretçi hedefimize ulaşmış olacağız. Daha sonra bu sayı daha da artacak. Gelecek yıl TÜRSAB gezi güzergahına turları buraya aldı. Büyük tur şirketleri de bizlerle görüşüyor. Özellikle pandemiyi atlatmamızın ardından Kayaşehir'in daha fazla turist çekeceğini biliyoruz. Burada şuanda ufak tefek rötuşları yapıyoruz. Artık Türkiye ve dünya turizmi yeni turizm destinasyonu kazandı" dedi

"Kayaşehir kartpostallık fotoğraflar veriyor"

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi ile birlikte Nevşehir Kalesi yapılan çalışmaların ardından ise fotoğraf tutkunlarının yeni gözde mekanı oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bura ile ilgili inanılmaz fotoğraflar geliyor. En son benimde paylaşmış olduğum kalenin üzerinde dolunayın olduğu bir fotoğraftı. Onun dışında ören yerlerimizden inanılmaz fotoğraflar geliyor. Bana her gün yüzlerce yeni fotoğraflar geliyor. Demek ki ihtiyaç varmış. Demek ki bu mezbelelik denilen yerden de böyle kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkıyormuş" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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