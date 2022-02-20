Son dakika haberi: DÜNYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENEN AMBULANS VİDEOSUNU ÇEKEN SÜRÜCÜLERİN NEFES KESEN EĞİTİMİ

İSTANBUL (DHA) - Özlem YURTÇU KARABULUT, Harun UYANIK, İbrahim MAŞE, Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, ( Dha AMBULANS şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, "Geç geldi dediğiniz ambulanslar trafikte nasıl manevralarla vakaya gidiyor" diyerek bir video paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu. Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kez izlenen videonun altında sıkı bir ileri sürüş eğitimi var. 450-500 milyon kez tıklandığını belirttikleri görüntüleri kaydeden 112 ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, Belçika ve Kanada'dan meslektaşlarının kendilerine ulaşıp "Bu sürüş tekniklerini nasıl öğrendiniz, biz de gelip yerinde görmek, öğrenmek istiyoruz" dediklerini söylediler. Nefes kesen eğitim DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul trafiğinde araç kullanmak yeterince zorken, içinde bazen ölüm kalım savaşı verilen bir ambulansı kullanarak "dakikalar" içinde hastaneye ulaşmak, çok daha büyük bir efor ve beceri gerektiriyor. Aynı zamanda paramedik (ambulans ve acil bakım teknikeri) olan 112 ambulans sürücüleri, bu çetrefil trafikte vakalara güvenle ve tam zamanında yetişebilmek için zorlu sürüş eğitimlerinden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlardan sürekli duydukları "ambulans geç geldi" serzenişi üzerine, İstanbul trafiğinde nasıl manevralar yaparak vakalara gittiklerini anlatmak için ambulans içinden görüntüler paylaşan Paramedik Sürücü Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin'in sosyal medyaya koydukları video izlenme rekorları kırdı. Sadece Türkiye değil, dünya medyasında da geniş yer tutan görüntüler, yüz milyonlarca kişi tarafından izlendi. O görüntülerin arkasındaki zorlu ileri sürüş eğitimlerini ise Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Duman ve Güntekin, DHA'ya yaptıkları açıklamada, bu kadar ses getireceğini düşünmediklerini ve görüntülerin 400 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini söyledi.

"EĞİTİM SONUNDA ZORLU BİR SINAV VAR, 85 VE ÜZERİ ALANLAR KAZANIYOR"

"TRAFİK KURALLARINA UYMAK ZORUNDA OLAN RALLİ PİLOTU GİBİYİZ"

"O GÖRÜNTÜLER BİZİM GÜNLÜK RUTİNİMİZ"

"YABANCI MESLEKTAŞLARIMIZ GELİP EĞİTİMLERİMİZİ GÖRMEK İSTEDİ"

"HER AMBULANS EN GEÇ 8 DAKİKADA VAKAYA ULAŞMAK ZORUNDA"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel