Son dakika haberi! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti
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Son dakika haberi! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti

01.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:30
Son dakika haberi! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti

Son dakika gündem haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

ABD 14 milyon 31 bin 757 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 495 bin 661 ile Hindistan, 6 milyon 344 bin 345 ile Brezilya, 2 milyon 232 bin 56 ile Rusya, 2 milyon 230 bin 571 ile Fransa, 1 milyon 664 bin 945 ile İspanya, 1 milyon 643 bin 86 ile İngiltere, 1 milyon 620 bin 901 ile İtalya, 1 milyon 424 bin 533 ile Arjantin, 1 milyon 316 bin 806 ile Kolombiya ve 1 milyon 113 bin 543 ile Meksika izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 481 bin 869 kişi yaşamını yitirdi, 44 milyon 294 bin 739 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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