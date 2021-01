Son dakika haberi: Dünyada her yıl 1,2 milyon insan veremden ölüyor

Son dakika haber... Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, dünyada her yıl 1,2 milyon insanın veremden öldüğünü bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, verem hastalarının sağlık kurumlarına başvurma oranlarında düşüş yaşandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok araştırıcı tarafından, koronavirüsün veremle savaşa etkilerinin araştırıldığını aktaran Hatipoğlu, "Bu araştırmalara göre son 1 yılda verem savaşı (tüberküloz kontrolü) ciddi sorunlar yaşamıştır. Hemen her ülkede tanı konulan hasta sayısı azalmıştır. Türkiye'de de salgın tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilemiştir. 2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırılmıştır. Buna göre verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene, korumaya alınan kişi, yapılan temaslı muayene ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı da yüzde 26 azalmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, verem savaşı hizmetlerinin sürekli ve başarıyla sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Her yıl 10 milyon yeni hasta"

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinde "sessiz tüberküloz" enfeksiyonu olduğunu bildiren Hatipoğlu, "Dünyada her yıl 1,2 milyon insan veremden ölmektedir. Her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve bunların ancak yüzde 71'i kayda geçmektedir. Her yıl dünyada yarım milyon dirençli tüberküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların kayda geçmeyenleri, düzenli tedavi edilmeyenleri ve takipsiz olanları, ölümle sonuçlanmaktadır. Sonuçta dünyada en çok öldüren bulaşıcı hastalık olan verem, bütün ölümler içinde de onuncu sırada yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Hatipoğlu, Türkiye'de başarılı bir verem savaşı programı yürütüldüğünü, tüberkülozlu hasta sayısının her yıl azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2005 yılında 20 bin 535 olan toplam olgu sayısı, 2019 yılında 11 bin 401 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı yüz binde 29,8'den 13,7'ye gerilemiştir. Mülteci hastaların göçle birlikte artışı da bu program içinde başarıyla ele alınmıştır. Bu başarıda hastaların erken tanısı ve tedavisi, hasta temaslılarının muayenesi ve hastalanma riski taşıyanlara koruyucu tedavi verilmesini kapsayan bütünlüklü bir programla çalışan verem savaş dispanserlerinin büyük katkısı bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci