Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da

Son dakika yerel haberi: Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da Antalya'nın çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görsel olarak benzeri yapıldı.

16.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:44

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da

ANTALYA - Antalya'nın çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görsel olarak benzeri yapıldı.

Antalya'nın en geniş ormanlık alanlarına sahip Kepez Belediyesi, orman alanlarını halkın kullanımına kazandırırken, bir yandan da özel objelerle de cazibe merkezi haline getiriyor. Doğayla iç içe olan ve her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görüntü olarak birebir aynısı inşa edildi. ParkFuntastic'teki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Denizli'nin Pamukkale'sini de Antalya'ya ve Kepez'e getirdik" dedi.

Parka birbirinden güzel turizm objelerinin kazandırıldığını belirten Başkan Tütüncü, "Burası çam ormanlarının içerisinde, Antalya'nın girişinde, bizim eskiden Meşe Kapısı diye bildiğimiz fantastik parkımız. Parkımızda birbirinden güzel turizm objeleri var. Artık, Denizli'nin Pamukkale'sini de getirdik. Sadece Pamukkale'nin travertenleri değil, bunun yanında pek çok özel, nitelikli macera parkurlarından çok çeşitli oyun ünitelerine, her yaşa ve her ilgi grubuna hitap eden parkurlarla Fantastikpark bambaşka güzelliğe kavuştu" diye konuştu.

Kepez'e turist çekmek

Hedeflerinin Kepez'i turizm kenti Antalya'nın önemli bir cazibe noktası haline getirebilmek olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Eğer DokumaPark'ı bu kadar özenle yaptıysak, bunun altında Kepez'e turist çekmek var. Eğer Lyrboton Kome'yi yıllar sonra keşfettiysek ve orada şimdi farklı bir sergileme düzeni oluşturmaya çalışıyorsak, alternatif turizme özel bir nokta haline getirmeye çalışıyorsak, aslında Kepez'i Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi yapmak var. İşte onun gibi Fantastikpark'ta yaptığımız bu yatırımlarda Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, zipline, ters ev, çok çeşitli çocuk oyun alanları, gençlere yönelik yetişkinlere yönelik eğlence parkurları… Bütün bunlar Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgemize gelmesi için var. Burada çok harika işletmeler var. Burada birbirinden keyifli ünitelerde çok ciddi manada güzel keyifli vakit geçirebileceğimiz bir ortam var" dedi.

Mis kokulu orman alanları Kepez'de

Antalya'nın önemli zenginliklerinden birinin de çam ormanları olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Şehirle dudak dudağa, son derece güzel, geniş, mis kokulu ormanlık alanlar var. Buraya ulaşımda çok rahat… Toplu taşıma araçları ve buraya kadar gelen raylı sistem var. Hafta sonları da burada üreticilerin kendi ürünlerini doğrudan pazara sundukları güzel bir köy pazarı var. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Köy Pazarı'nın yanında Sosyete Pazarı yapıyoruz" diye konuştu.

Kepez hizmetleriyle yarışıyor

"Antalya Kepez'i konuşuyor, Kepez'de hizmetleriyle ve projeleriyle kendisi ile yarışıyor." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, Fantastikpark'ta o çok özel, çok nitelikli projelerden birisi… Ben Pamukkale'yi Antalya Kepez'e getirmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Fantastikparkı, bu birbirinden alımlı üniteleriyle birlikte hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bütün hemşehrilerimizi hafta sonlarında şehrin boğucu ortamından uzaklaşmak için Fantastikpark'a bekliyoruz" dedi.

ParkFuntastic Pamukkale travertenleri; 600 metrekare üzerine, 67 adet traverten inşa edildi. Çanak havuz sistemiyle yapılan travertenler, özel bir boyama sistemiyle beyazlatıldı. 400 ton su kapasiteli travertenler, devir daim yöntemiyle, her gün filtreleme ve klorlama sistemiyle temizleniyor.

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Haber
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Haber
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Akalın Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 23:45:59. #1.14#
title