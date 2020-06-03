Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı

Son dakika güncel haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen'de 2019 yılında 23 binden fazla çocuğu bulaşıcı hastalıklara karşı aşıladığını duyurdu.

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı
03.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:37

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen'de 2019 yılında 23 binden fazla çocuğu bulaşıcı hastalıklara karşı aşıladığını duyurdu.

DSÖ Yemen Ofisinin Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Kuveyt'in verdiği destekle 2019'da Yemen'de 5 yaş altı 23 bin 433 çocuğun bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandığı belirtildi.

Çocukların en savunmasız gruplar arasında yer aldığı ve Yemen'in içinde bulunduğu krizden orantısız bir şekilde etkilendiği ifade edilen açıklamada, örgütün çocukları korumak amacıyla çaba sarfettiğine işaret edildi.

DSÖ, mayıs ayı başında, uzun süredir yaşanan iç savaş nedeniyle sağlık alt yapısının çöktüğü Yemen'de nüfusun yarısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki resmi verilerde, 399 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 87'sinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Birce Akalay Seren Serengil
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 17:40:13. #1.14#
title