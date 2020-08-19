Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 784 bin 380'e yükseldi
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Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 784 bin 380'e yükseldi

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 309 bin 795'e yükseldi.

Son dakika haberi! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 784 bin 380'e yükseldi
19.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 309 bin 795'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 53 bin 481'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 655 bin 974 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 175 bin 74'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 411 bin 872 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 110 bin 19'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 549 bin 321 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 658 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 546 olurken, vaka sayısı 388 bin 855'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 254 bin 636 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 405 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 228 bin 105 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 305 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 959 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 78 bin 897 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 972'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 972'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 347 bin 835'e çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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