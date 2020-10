Son dakika haberi: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 136 bin 335

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 136 bin 335'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 484 bin 634'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 910 bin 879'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 584 bin 819 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 227 bin 409'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 300 bin 649 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 459'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 37 bin 325'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 519 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 981 bin 700'e ulaşırken can kaybı ise 29 bin 464 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 876 bin 885 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 937 olduğu rapor edildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 641, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 366 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 957 bin 421'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 48'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı