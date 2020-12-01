Son dakika haberi... Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

01.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:28
Son dakika haberi... Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 56 ülkede yaklaşık 500 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 56 ülkede yaklaşık 500 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, mart ayı başından bu yana 56 ülkeden 489 medya çalışanının Kovid-19'dan öldüğü aktarıldı.

Bazı ülkelerin, gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği belirtildi.

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Açıklamada, ekim ayında 22, kasımda ise 47 medya çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

En fazla can kaybı yine "Latin Amerika" ülkelerinde

PEC'in araştırmasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Latin Amerika ülkeleri, listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Peru'da 93 gazeteci hayatını kaybederken, sırasıyla Hindistan'da 51, Brezilya'da 43, Ekvador'da 41 ve Bangladeş'te 39 gazeteci yaşamını yitirdi.

Meksika'da 33, ABD'de 25, Pakistan'da 12, Panama'da 11, İngiltere'de 10, Bolivya'da 9, Nijerya'dan 8, Afganistan'da, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'tan 7'şer, Arjantin, Nikaragua ve Venezuala'dan 6, Kolombiya, Fransa, Rusya ve İspanya'dan 5, İtalya'dan ise 4 gazeteci salgında hayatını kaybetti.

Araştırmada ilk kez Türkiye'den de bir gazetecinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, Kovid-19 salgınının medya çalışanları arasında daha fazla can almaya devam ettiğini belirterek, "Bu çok büyük bir kayıp. Hindistan, Brezilya, Arjantin ve Meksika gibi ülkelerde gazeteciler arasında kurban sayısı artıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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