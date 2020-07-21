Son dakika haberi: Dünya genelinde 2040'a kadar Parkinson hastası sayısının 18 milyona ulaşması bekleniyor
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Son dakika haberi: Dünya genelinde 2040'a kadar Parkinson hastası sayısının 18 milyona ulaşması bekleniyor

Son dakika haberleri: Nörolojik kaynaklı Parkinson hastalığının görülme sıklığının arttığı, dünya genelinde 2040'a kadar hasta sayısının yaklaşık 18 milyona ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Son dakika haberi: Dünya genelinde 2040'a kadar Parkinson hastası sayısının 18 milyona ulaşması bekleniyor
21.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:22

Nörolojik kaynaklı Parkinson hastalığının görülme sıklığının arttığı, dünya genelinde 2040'a kadar hasta sayısının yaklaşık 18 milyona ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, nörolojik hastalıkların, dünyadaki ölümlerin yüzde 12'sini oluşturduğunu ifade ederek bu yılki temanın, Parkinson hastalığı olarak belirlendiğini vurguladı.

Parkinson hastalığının, alzaymırdan sonra en sık görülen nörolojik hastalık olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin parkinson hastası olduğu öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, Türkiye'nin hızla yaşlanan toplumlar arasında olması nedeniyle hastalık görülme sıklığının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

"2040 yılına kadar hasta sayısının yaklaşık 18 milyona ulaşacağı öngörülüyor"

Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Raif Çakmur da Parkinson hastalığında en önemli sebebin, dopamin eksikliği olduğunu vurguladı.

Parkinson hastalığının, yavaş ilerleyici beyin hücrelerinde kayıpla seyreden bir beyin hastalığı olduğunu belirten Çakmur, "Bu tür hücre kaybı ile giden, sinsi başlayan ve yavaş seyreden hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Parkinson hastalığı, alzaymır hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır." ifadelerini kullandı.

Çakmur, hastalığının asıl belirtilerinin, hareket ile ilgili belirtiler olsa da son yıllarda koku alma sorunu, kabızlık, depresyon, uyku problemleri ve ağrı gibi sorunlarla başlayabildiğinin tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Titreme, hastaların yaklaşık olarak yüzde 50 ile yüzde 75'inde başlangıç bulgusudur. Ancak hastaların yüzde 25-30 kadarında titreme hiç görülmeyebilir.

Parkinson hastalığının gelişimi için en önemli risk faktörü, yaşlanma olarak tanımlanmıştır. Toplumlar yaşlandıkça Parkinson hastalığı gibi hastalıkların görülme sıklığı da artış göstermektedir. Ancak son yıllarda Parkinson hastalığı sıklığı beklenenden daha hızlı artıyor gibi görünmektedir. Bir grup araştırmacıya göre, Parkinson hastalığı bir pandeminin tüm özeliklerini göstermektedir. Daha Kovid-19 pandemisi öncesinde bazı yazarlar, Parkinson hastalığı için artış rakamlarına bakarak enfeksiyöz olmayan bir pandemiden söz ettiler. Dünyada 2040 yılına kadar Parkinson hastalarının sayısının yaklaşık 17-18 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Parkinson hastalığının görülme oranındaki artış aciliyet göstermektedir."

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Kaynak: AA

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