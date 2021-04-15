Son dakika haberi | Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebi beklentisini yukarı yönlü revize etti
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Son dakika haberi | Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebi beklentisini yukarı yönlü revize etti

Son dakika haberi | Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebi beklentisini yukarı yönlü revize etti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2021 küresel çelik talebi büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 4,1'den yüzde 5,8'e yükseltti.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2021 küresel çelik talebi büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 4,1'den yüzde 5,8'e yükseltti.

Birlik, küresel çelik talebine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Worldsteel'den yapılan açıklamada, bu yıl için küresel çelik büyüme talebi beklentisinin yüzde 4,1'den yüzde 5,8'e yükseltildiği, talebin 1 milyar 874 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 2022 için küresel çelik talebi beklentisinin de yüzde 2,7 artışla 1 milyar 924,6 milyon ton olduğu belirtildi.

Çin'de talebin bu yıl yüzde 3 artması, 2022'de ise yüzde 1 azalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gelişmiş ekonomilerin çelik taleplerinin bu yıl ve 2022'de sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 4,2 artmasının öngörüldüğü, bu ekonomilerde 2022'de çelik talebinin 2019 seviyesinin altında kalmayı sürdüreceği bildirildi.

Türkiye'de çelik talebindeki toparlanmanın devam edeceğine işaret edilen açıklamada, talebin 2022'de 2018 öncesi seviyesine dönmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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