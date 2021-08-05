Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi

Son dakika haberler... Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışması yürüten ekibe yemek verildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışması yürüten ekibe yemek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınla mücadele eden personel ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara, Özbek pilavı da ikram edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, burada yaptığı konuşmada, birlik olarak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olduklarını söyledi.

Yangın başladığı andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu anlatan Uçar, "Soğuk su, yemek, gıda, giyim birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla '100 bin fidan' kampanyası başlattık. Antalya'da hatıra ormanı yapacağız." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin yangın başladığı andan itibaren sürekli kendilerini aradığını ve dua ettiğini belirten Uçar, "Maddi ve manevi destekleriyle Türkiye'nin yanında olduklarını söylüyorlar. Yangının bir an önce söndürülmesi, yeşillendirme çalışması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet ise 15 kişilik ekiple her gün sahada olarak, yangınla mücadeleye ellerinden gelen desteğini sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden yardımların geldiğini aktaran Mamet, devlet ve halkın el ele tutuşarak, bugünleri atlatması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız