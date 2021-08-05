Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi

Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışması yürüten ekibe yemek verildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışması yürüten ekibe yemek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınla mücadele eden personel ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara, Özbek pilavı da ikram edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, burada yaptığı konuşmada, birlik olarak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olduklarını söyledi.

Yangın başladığı andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu anlatan Uçar, "Soğuk su, yemek, gıda, giyim birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla '100 bin fidan' kampanyası başlattık. Antalya'da hatıra ormanı yapacağız." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin yangın başladığı andan itibaren sürekli kendilerini aradığını ve dua ettiğini belirten Uçar, "Maddi ve manevi destekleriyle Türkiye'nin yanında olduklarını söylüyorlar. Yangının bir an önce söndürülmesi, yeşillendirme çalışması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet ise 15 kişilik ekiple her gün sahada olarak, yangınla mücadeleye ellerinden gelen desteğini sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden yardımların geldiğini aktaran Mamet, devlet ve halkın el ele tutuşarak, bugünleri atlatması gerektiğini vurguladı.

Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi
Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi
Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi
Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Mesut Özil Alex Teixeira Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 00:30:34. #1.14#

title