Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi
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Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi

Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale çıktı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, Berke'nin ilk turda kendi serisinde 52.40'lık derecesiyle adını yarı finale yazdırdığı belirtildi.

Toplam üç seri halinde koşulacak yarı final serisi, 21 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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Son dakika haberi... Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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