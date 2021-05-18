Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Geçer (21) aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.'nin (45) evine giden şahıs, evin önünde iddialara göre küfür ederek, Yaşar L.'nin evinin kapısının camını kırdı. Bunun üzerine evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L., Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen yakınları Murat Geçer'i kendi araçları ile İzmit'teki özel bir hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geçer, hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: Dünürünü öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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