DÜN TABANCAYLA VURULDU, KALDIRILDIĞI HASTANEDE BUGÜN DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

ÇİĞLİ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde dün tabancayla vurularak yaralanan İbrahim T. (35), tedavi gördüğü hastanede bugün ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan İbrahim T. başka bir hastaneye sevk edilirken, saldırıyı gerçekleştiren A.Ç. (27) gözaltına alındı. Silahlı saldırgan A.Ç.'nin hastane koridorunda yürüdüğü anlar ve silah sesini duyanların kaçıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1690 sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim T., tedavi edilmek üzere Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç. isimli şüpheli, hastaymış gibi girdiği polikliniklerde yatan husumetlisi İbrahim T.'yi kasığından vurdu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve hastane yetkililerine bildirdi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim T., daha sonra ise başka bir hastaneye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle İbrahim T.?nin sevk edildiği hastane açıklanmazken, polis ekipleri silahlı saldırgan A.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan A.Ç., iddiaya göre, İbrahim T.'yi aralarında 10 yıllık husumet nedeniyle vurduğunu söyledi. Polis ekiplerinin, İbrahim T.?nin önceki gün uğradığı silahlı saldırı ile bugün uğradığı silahlı saldırının arasında bağ olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

KORİDORDA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırgan A.Ç.?nin hasta gibi geldiği hastanede polikliniklere girdiği an saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; hasta gibi koridorda yürüyen A.Ç.'nin daha sonra polikliniklere girdiği, daha sonra ise silah seslerini duyan hastane görevlilerinin kaçtığı anlar yer aldı. Görüntülerde; şüphelinin sırtındaki ceketi atarak kaçmaya çalıştığı anlar da yer aldı.