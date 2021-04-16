Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten

Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten -Fenalaşan ev sahibinin yanından polis biran olsun ayrılmadı, ilk müdahaleyi yaptı Antalya'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi ile site görevlisi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten

-Fenalaşan ev sahibinin yanından polis biran olsun ayrılmadı, ilk müdahaleyi yaptı

ANTALYA - Antalya'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi ile site görevlisi dumandan etkilendi. Kalp rahatsızlığı olan ve dumandan etkilenip fenalaşan ev sahibine ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.30 sırasında, Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi 155 Sokak'taki bir sitedeki 10 katlı apartmanın son katında çıktı. Prizde takılı bir şarj aletinden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Bu sırada evde bulunan Erdal-Hatice Sel çifti alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hatice Sel durumu hem 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hem de site görevlisi Ahmet Bağcı'ya haber verdi. Bağcı, duman içindeki daireye girip içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Seli çifti kendi imkanları ile dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumana maruz kalan ve fenalaşan Erdal Sel'e ilk müdahaleyi Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri yaptı. Polis, elini tuttuğu Sel'i sakin tutmaya çalışıp, moral verdi. Kalp rahatsızlığı olduğu anlaşılan Erdal Sel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alındı. Polis ekipleri Sel'in sedye ile ambulansla alınmasına da yardım etti. Dumandan etkilenen Ahmet Bağcı'ya ambulansta müdahale edildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, evin birkaç odası kullanılamaz hale geldi.

Korkusuzca dumanların arasına dalan görevli Ahmet Bağcı, " Marketteydim, dumanı gördüm. Hem itfaiyeyi aradım. Hemen yukarı çıktım, içeri girdim. Birisi kalmış mı diye baktım. Erdal Sel ve hanımefendi dışarı çıkmış. Şuan yangın söndü. Erdal Sel, daha önce kalp rahatsızlığı vardı, biraz etkilendi" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:16:16. #1.16#

title