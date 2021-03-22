Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
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Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu

22.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:20

Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu Yolu şaşıran özel harekat polisi, 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu Sinop'tan gelini alıp İstanbul'a düğün yapmaya giden özel harekat polisi, Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin...

Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu

Yolu şaşıran özel harekat polisi, 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu

KASTAMONU - Sinop'tan gelini alıp İstanbul'a düğün yapmaya giden özel harekat polisi, Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle yaklaşık 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan gelini aldıktan sonra düğün için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Ramazan K. idaresindeki 54 LB 036 plakalı Seat marka otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolu şaşırdı. Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde Kurubenzinlik kavşağında sisinde etkisiyle yolu şaşıran Kaya, yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Başkaya ve Havva Baş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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