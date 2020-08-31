Son dakika haberi... Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

31.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:48

Kastamonu'da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki 37 NC 929 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi.

Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) kaza yerinde öldü, eşi Ayşe Duygun (53) ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yarılılardan Ayşe Duygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle çam ağacının devrildiği kazada düğün davetiyeleri etrafa saçıldı.

Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak'taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Ekonomi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Emrah Ezgi Mola Kenan Doğulu
Spor Jose Sosa Caner Erkin Sinan Gümüş Sergen Yalçın Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 13:49:00. #1.15#
title