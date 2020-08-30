Son dakika haberi | Düğünde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Düğünde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sivas'ta katıldığı düğünde silahı beline yerleştireceği sırada silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Düğünde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti
30.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:45

Sivas'ta katıldığı düğünde silahı beline yerleştireceği sırada silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralanan Fatih Aktaş (24) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın köyünde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında havaya ateş açan Aktaş, silahı beline yerleştireceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle silahın ateş alması sonucu karın kısmından yaralandı. Ağır yaralanan Aktaş, ambulans ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Aktaş'ın cansız bedeni Kalın köyünde defnedildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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