Son dakika haberi... Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de düğünde rastgele havaya ateş açan kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.