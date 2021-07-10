Son dakika haberi... Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
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Son dakika haberi... Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi... Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de düğünde rastgele havaya ateş açan kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DÜZCE'de düğünde rastgele havaya ateş açan kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yığılca'ya bağlı Tuğrul köyünde dün yapılan düğünde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi havaya rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada konuklar arasında bulunan Ali Rıza Sarıoğlu ve Ersan Sarıoğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ersan Sarıoğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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