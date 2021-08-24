Son dakika haberi... Düğünde havaya ateş açan 8 şahıs, 12 silahla yakalandı
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Son dakika haberi... Düğünde havaya ateş açan 8 şahıs, 12 silahla yakalandı

Son dakika haberi... Düğünde havaya ateş açan 8 şahıs, 12 silahla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen sokak düğününde havaya ateş açan 8 şahıs polis operasyonuyla gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen sokak düğününde havaya ateş açan 8 şahıs polis operasyonuyla gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Dinar'da gerçekleştirilen bir sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde düğüne katılan ve havaya ateş açtıkları belirlenen Y.B., F.B., B.C., R.O.Ö., Y.A.B., S.K., B.A.Ö. ve D.G., isimli 8 şahıs gözaltına alındı. Şahısların Afyonkarahisar kent merkezi başta olmak üzere Dinar, Dazkırı ilçeleri ile Denizli'nin Çivril ilçesinde ev ve iş yerlerine de baskın düzenleyen ekipler 7 adet ruhsatlı silah, 5 adet kuru sıkı olmak üzere toplam 12 adet silah ve bu silahlara ait değişik çapta 520 adet mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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