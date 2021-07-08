Son dakika haberi... Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberlerine göre ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin kayalığa çarptığı kazada ağır yaralanan Selahattin Has (82) da kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.