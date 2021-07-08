Son dakika haberi... Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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Son dakika haberi... Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberi... Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin kayalığa çarptığı kazada ağır yaralanan Selahattin Has (82) da kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin kayalığa çarptığı kazada ağır yaralanan Selahattin Has (82) da kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mevlüt Has'ın (90) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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