Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu.