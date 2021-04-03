Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini aktaran 3 arkadaş, tutulan tutanak sonrasında uygulama noktasından ayrıldı.

Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren polis ekiplerince araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi. Bu esnada durdurulan bir otomobilde bulunan 3 arkadaşa ise tutanak tutuldu. Düğüne gittiklerini ve davetiyesini polis ekiplerine gösteren arkadaşlar tutanaktan kaçamadı. Ekiplerce tutulan tutanak sonrasında arkadaşlar uygulama noktasından ayrıldı. Ekiplerce bölgede yapılan denetimler sürüyor. - SAKARYA

Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar
Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Hande Erçel Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:51:09. #1.14#
title