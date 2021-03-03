Son dakika haberi | DÜ'den TEKNOFEST'e hazırlanan liseli gençlere ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün TEKNOFEST'e hazırlanan Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, teknoloji alanında yapılan yenilikçi çalışmaları incelediği bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün TEKNOFEST'e hazırlanan Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, teknoloji alanında yapılan yenilikçi çalışmaları incelediği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, okul müdürü Gürol Ün'ün, TEKNOFEST Roket Takımı Akademik Danışmanı DÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Genç ve STEAM Merkezi Koordinatörü Devrim Ertuğrul'un yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Okulun STEAM Merkezi, atölyeleri ve teknoloji alt yapısı hakkında bilgi veren görevliler, TEKNOFEST kapsamında yapılan hazırlıkları da ziyaretçilerle paylaştı.

Gençlere teknolojiyi sevdirme ve benimsetme adına yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öncü, üniversitenin, çağın gereklerine uygun şekilde, teknoloji alanında yapılan faaliyetlere ve yenilikçi çalışmalara büyük önem verdiğinin altını çizdi.

DÜ bünyesinde TEKNOFEST'e hazırlanan birçok takım bulunduğunu söyleyen Öncü, bu takımların iş birlikleri yapması halinde başarılı bir süreç çıkartılacağını ifade etti.

Ayrıca ziyarette teknoloji alanında ülkemizin gelişimi ve gelecekteki çalışma konuları ile ilgili karşılıklı görüşler ve öneriler paylaşıldı, iş birliklerin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever