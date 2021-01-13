Son dakika haberi: DÜ'den iş birliği protokolü
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Son dakika haberi: DÜ'den iş birliği protokolü

13.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48
Son dakika haberi: DÜ'den iş birliği protokolü

Gelen son dakika haberlerine göre Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projeleri kapsamda bir çok iş birlikteliğini hayata geçiren Düzce Üniversitesi'nin (DÜ), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile çalışmalar yürütecek bir firma arasında iş birliği protokolü imzaladığı bildirildi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projeleri kapsamda bir çok iş birlikteliğini hayata geçiren Düzce Üniversitesi'nin (DÜ), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile çalışmalar yürütecek bir firma arasında iş birliği protokolü imzaladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, DÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Firma Genel Koordinatörü, DÜ Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile firma yetkililerinin katıldığı belirtildi.

İş birliği protokolüyle DÜ ve söz konusu firmanın ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri gerçekleştireceği kaydedilerek, "Tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımının imkanlar ölçüsünde sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi gibi ortak çalışmalar yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çakar, DÜ'nün şehirde ve bölgede bir çok kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak MARKA ile de çeşitli başarılı iş birlikteliklerine imza attığını ve bunun sürdüğünü belirtti.

DÜ ile birlikte yürütülen çalışmaların oldukça önemli ve başarılı olduğunu kaydeden Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çöpoğlu ise bu iş birliği protokolünün de şehre ve bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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