Son dakika haberi... DÜ'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik analizleri yapılıyor
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Son dakika haberi... DÜ'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik analizleri yapılıyor

11.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:51
Son dakika haberi... DÜ'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik analizleri yapılıyor

Bir son dakika haberine göre Düzce Üniversitesinin (DÜ), geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik ve klinik analizleri konusunda sanayi kuruluşlarına güvenilir test ve analiz hizmeti sağladığı bildirildi.

Düzce Üniversitesinin (DÜ), geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin preklinik ve klinik analizleri konusunda sanayi kuruluşlarına güvenilir test ve analiz hizmeti sağladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, çevre ve sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma ile alakalı olarak çok sayıda araştırma ve uygulama merkezine sahip olan DÜ'nün, şu ana kadar 70'ten fazla ticari ürünün preklinik analizlerini tamamladığı belirtildi.

DÜ'nün ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında ikili iş birliği anlaşması imzalanan firmaların yanı sıra geniş bir yelpazede analiz hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, bu alanda oldukça yoğun bir analiz talebi almaya devam edildiği kaydedilerek, "DÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi firmalara, ürünlerin hücre kültürü ve mikrobiyolojik testleri konusunda hizmet verirken, klinik uygulama ruhsatı almasıyla birlikte yine bu ürünler için klinik test imkanı da sağlamaktadır. TÜRKAK akreditasyonuna sahip DÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), analitik cihazlarla yapılan testler konusunda firmalara test imkanı sağlarken, DÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ise fareler ve diğer deney hayvanları ile ürünlerin etkinlik ve toksisite testleri gibi geniş bir alanda test imkanı sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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