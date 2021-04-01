Son dakika haberi | DTÖ, Kovid-19 aşısı üreten firmaları gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmaya çağırdı
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Son dakika haberi | DTÖ, Kovid-19 aşısı üreten firmaları gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmaya çağırdı

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | DTÖ, Kovid-19 aşısı üreten firmaları gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmaya çağırdı

Son dakika gelişmesine göre Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten firmaların herkese yetecek kadar aşı üretmesi ya da teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten firmaların herkese yetecek kadar aşı üretmesi ya da teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer etmesi gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Okonjo-Iweala, AstraZeneca ilaç firmasının Hindistan'daki Serum Enstitüsü ile yaptığı iş birliği anlaşmasına işaret ederek, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmayan bir kapasite bulunduğunu dile getirdi.

Okonjo-Iweala, Kovid-19 aşısı üreten firmaların, yoksul ülkeleri aşı kuyruğunun sonuna bırakmalarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, söz konusu firmaların herkese yetecek kadar aşı üretmesi ya da teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer etmesi gerektiğini ifade etti.

AtraZeneca'nın Hindistan ile yaptığına benzer bir anlaşmayı diğer aşı firmalarının da takip edebileceğine dikkati çeken Okonjo-Iweala, "Novovax, Johnson & Johnson ve tüm diğer firmalar aynı şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre, dünya genelinde yapılan aşı dozu 577,9 milyona ulaştı. En çok aşı yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte ABD, Çin ve Hindistan yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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