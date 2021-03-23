Son dakika haberi... DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak
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Son dakika haberi... DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:34
Son dakika haberi... DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

Son dakika gelişmesine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İdlib ili de dahil Suriye'nin kuzeybatısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının nisanda başlayacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İdlib ili de dahil Suriye'nin kuzeybatısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının nisanda başlayacağını duyurdu.

DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova ve Gaziantep'deki Suriyelilere yardım için kurulan saha ofisinin başkanı Dr. Mahmoud Daher, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

AA muhabirinin, DSÖ'nün İdlib'e yönelik Kovid-19 aşı planlanmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan DSÖ yetkilileri, bölgeye yönelik aşı çalışmaları için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan halkın yüzde 20'sini aşılamayı planladıklarını aktaran Daher, "Bu, bizim Şam'dan erişim sağlayamadığımız yerleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.

Daher, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gelecek birkaç haftada 224 bin doz Kovid-19 aşısının İdlib bölgesine ulaştırılacağını aktardı.

DSÖ yetkilisi Daher, nisan başında sağlık çalışanları, insani yardım çalışanları ve COVAX tarafından belirlenmiş öncelikli gruplara Kovid-19 aşısı uygulamasını başlatmayı umduklarını söyledi.

DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova da İdlib halkına COVAX kapsamında temin edilecek aşıların Hindistan Serum Enstitüsünce geliştirilen AstraZeneca aşısı olduğunu kaydetti.

Magtymova, aşıların bölgeye Gaziantep üzerinden gönderileceğini ve Suriye'nin kuzeybatısındaki nüfusun yüzde 3'üne yeteceğini belirtti.

Rejim bölgesine de 912 bin doz aşı gönderilecek

Esed rejiminin kontrolündeki bölgeye de Şam üzerinden 912 bin doz aşı gönderileceğini belirten Magtymova, "Bu 224 bin ve 912 bin doz aşı genel olarak sağlık çalışanları için uygulanacak." dedi.

Magtymova, aşıların bir miktarıyla yaşlıların da aşılanmasının planladığını ifade ederek, yıl sonu itibarıyla Suriye genelinde halkın yüzde 20'sini aşılamayı umduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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