Son dakika haberi! DSÖ heyetinden, Vuhan'daki ilk pandemi hastanesine ziyaret

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, koronavirüsün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere gittikleri Çin'in Vuhan kentinde iki haftalık karantina sürecinin sona ermesinin ardından ilk ziyareti, salgınının başında koronavirüs hastalarını tedavi eden Hubey Entegre Çin ve Batı Tıbbı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, koronavirüsün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere gittikleri Çin'in Vuhan kentinde iki haftalık karantina sürecinin sona ermesinin ardından ilk ziyareti, salgınının başında koronavirüs hastalarını tedavi eden Hubey Entegre Çin ve Batı Tıbbı Eyalet Hastanesi'ne gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (DSÖ) 13 kişilik heyet koronavirüsün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere gittikleri Çin'in Wuhan kentinde iki haftalık karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte çalışmalara başladı. DSÖ heyeti öncelikli olarak araştırmalara salgında hastalanan kişilere ilk müdahalede bulunan Hubey Entegre Çin ve Batı Tıbbı Eyalet Hastanesi'ni ziyaret etti.Hastane, Doktor Zhang Jixian, 2019'un sonlarında yaşlı bir çifte 'bilinmeyen bir zatürre' raporunu ilk kez bildirdiği ilk sağlık kuruluşu olarak biliniyor.

" İLK KOVİD-19 VAKALARINI TEDAVİ EDEN HASTANEDEYİZ"

Ekibin İngiliz üyesi Peter Daszak yayınladığı mesajında "Son derece önemli 1. site ziyareti. Bilinen ilk Kovid-19 vakalarından bazılarını tedavi eden hastanedeyiz, bu işi yapan gerçek klinisyenler ve personel ile görüşerek, çalışmalarının ayrıntıları hakkında açık tartışmalar yapıyoruz" dedi.

DSÖ HEYETİ NE ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR?

Çin'in Vuhan kenti, ilk koronavirüsü vakalarının belirlendiği yer olarak biliniyor. Ancak virüsün 11 milyon nüfuslu sanayi kenti Vuhan'a başka bir yerden gelmiş olma olasılığı da oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Virüsün genetik dizilimi, Corona virüsünün yarasalarda ortaya çıktığını ve insanları enfekte etmeye başlamadan önce başka hayvanlara bulaştığını gösteriyor. Yeni koronavirüsün en yakın akrabası, Vuhan'ın bin 600 kilometre güneybatısında Çin'in Laos, Myanmar ve Vietnam sınırında, uluslararası bazı medya ajansına erişim engeli getirilen bölgede bulunuyor. 2019 yılı Aralık ayında ilk kez Vuhan'da hastalanmaya başlayanların çoğunun balık pazarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, ilk başta virüsün pazarda satılan vahşi hayvanlardan geldiğinden şüphelenmiş, Çin'e vahşi hayvan ticaretini engellemesi çağrıları yapılmıştı. Ancak sonra yapılan araştırmalar, daha önce de vakalara rastlandığının ortaya çıkması üzerine bu teoriyi çürütmeye başladı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, balık pazarından alınan numunelerin, pazarın virüsün ilk kez ortaya çıktığı nokta değil, yayıldığı nokta olduğu açıklaması yaptı. DSÖ ekibinin virüs hakkında bilinenleri ve bu verilerin güvenilirliğini daha iyi anlama becerisi, kısmen, bu numunelere erişim sağlayıp sağlayamamasına bağlı. Vuhan'da bilinen ilk vakaların genlerini incelemek, virüsün yarasalardan insanlara nasıl bulaştığı hakkında ipuçları elde edilmesini sağlayabilir. İncelemeler, virüsün Asya'ya özgü bambu faresi ya da misk kedisi gibi memeli hayvanlar aracılığıyla bulaşıp-bulaşmadığının da anlaşılmasını sağlayabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı