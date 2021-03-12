DSÖ: Koronavirüs aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 335 milyondan fazla yeni tip koronavirüsaşısının uygulandığını, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ve bugün de Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım için onay verildiğini bildirdi.