Son dakika haberi: DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama

04.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:46
Son dakika haberi: DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'e gönderilecek olan uzman ekibin koronavirüsün (Covid-19) kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'e gönderilecek olan uzman ekibin koronavirüsün (Covid-19) kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu duyurdu.

DSÖ, Çin'in Vuhan kentine gönderilecek ekibin, koronavirüsün kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu açıkladı. COVID-19'un kökenlerine dair ipuçları arayan Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin üyelerinden Peter Ben Embarek, "Bu virüsün kökenini tam olarak anlayamayacağız, ancak bu iyi bir ilk adım olacak" dedi. Ekibin diğer üyelerinden Hung Nguyen-Viet ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyip duruyorum, bunun gibi kısa bir görev tüm cevapları vermeyecek. Ancak virüsün anlaşılmasını ilerletmeye yardımcı olacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: DSÖ'den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 22:47:30. #1.14#
title