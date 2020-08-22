Son dakika haberi... DSÖ, 12 yaş ve üzeri çocukların maske takması gerektiğini açıkladı
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Son dakika haberi... DSÖ, 12 yaş ve üzeri çocukların maske takması gerektiğini açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı.

Son dakika haberi... DSÖ, 12 yaş ve üzeri çocukların maske takması gerektiğini açıkladı
22.08.2020 23:36 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:40

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çocuklar ile ilgili açıklama geldi. DSÖ, 12 yaş ve üzerindeki çocukların korona virüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı. Örgüt, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını aktaran DSÖ, yine de 5 yaş altı için bulundukları ortama göre maske takmayı önerdi.

Öte yandan Dünya, genelinde korona virüs vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451'e, toplam can kaybı ise 806 bin 232'ye yükseldi. Dünya genelinde 15 milyon 824 bin 412 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. - CENEVRE

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Kaynak: İHA

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