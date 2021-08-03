Son dakika haberi... DSİ, Çeşme'ye gelecek yıl Karareis Barajı'ndan su ulaştıracak
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Son dakika haberi... DSİ, Çeşme'ye gelecek yıl Karareis Barajı'ndan su ulaştıracak

Son dakika haberi... DSİ, Çeşme'ye gelecek yıl Karareis Barajı'ndan su ulaştıracak
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Karareis ve Salman barajlarının suyunu Çeşme Yarımadası'na getirecek 14 kilometrelik ana iletim hattı inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Karareis ve Salman barajlarının suyunu Çeşme Yarımadası'na getirecek 14 kilometrelik ana iletim hattı inşaatının tamamlandığı bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında artan nüfusu nedeniyle yıllardır içme ve kullanma suyu sıkıntısı çeken İzmir'in Çeşme ilçesinin bu probleminin tarih olacağı belirtildi.

Karareis ve Salman barajlarının suyunu ilçeye getirecek iletim hattının Karareis Arıtma Tesisi ile İltur Depolama Tesisi arasındaki ilk aşaması tamamlandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki ana hatta 800'lük borular döşendi.

Projenin 2. aşamasında ise Salman Barajı'nın suyu, Karareis Arıtma Merkezine getirilecek. Bu hattın uzunluğu ise 16 bin 300 metre olacak. Yaklaşık 70 milyon liraya ihale edilen proje kapsamında ayrıca 3 su deposu, 2 terfi istasyonu 1 de arıtma tesisi inşa edilecek.

Temeli Haziran ayında atılan Karareis Arıtma Tesisi'nde ise temel kazısı işlemleri tamamlandı. Ağustos ayı içerisinde beton imalatlarına başlanacak ve yıl sonuna kadar inşaat tamamlanacak. Konvansiyonel tipte inşa edilecek arıtma tesisinde günde ortalama 24 bin metreküp su arıtılacak.

Projeyi bir an önce tamamlayarak Çeşme'nin içme suyu problemini bitirmek istediklerini kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Arıtma tesisi ve depo inşaatlarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız önümüzdeki yıldan itibaren Karareis Barajı'nın suyunu Çeşme'ye verebilir hale gelmek." ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında Çeşme Yarımadası'na yılda Karareis Barajı'ndan 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan 0,90 milyon metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Salman ve Karareis barajlarından Çeşme ilçe merkezi, Ildır Mahalesi ve Urla'nın Balıklıova Mahallesine arıtılmış içme ve kullanma suyu verilecek.

Salman Barajı ayrıca 1700 dekar tarım arazisine de su sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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