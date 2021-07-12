Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
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Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone desteği ile yapılan operasyonda, sazlık alanda ekili 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone desteği ile yapılan operasyonda, sazlık alanda ekili 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi DSİ Kurutma Kanalı mevkiinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT Timi ve İstihbarat Timi ekipleri, sazlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edilirken, kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
Son dakika haberi | Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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