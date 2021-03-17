Son dakika haberi! DP'li Enginyurt'tan Danıştayın Öğrenci Andı kararına tepki

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararını eleştirdi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğrenci Andı'nı kaldırması kararı nedeniyle herkesin Danıştayı suçladığını, suçlunun Milli Eğitim Bakanlığı ve AK Parti politikaları olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Öğrenci Andı konusunda çağrıda bulunan Enginyurt, "Birilerinin gönlüne hoş gitsin diye 'Türk'üm' demekten rahatsız olanlara prim vermek yerine, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milletin adının da Türk milleti olduğunun idrakinden hareketle And'ımızın yeniden okunmasına imkan tanıyınız. Bu sizin Cumhurbaşkanlığınız makamına yakışır." ifadesini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunarak milletvekilliğinin düşürüleceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Enginyurt, "Bir internet sitesinin haberini paylaştığı için hapis cezası almıştır. Ama internet sitesiyle ilgili hiçbir uygulama, mahkeme kararı yoktur. İktidar susturdukça susturmak istiyor. Gergerlioğlu'na yapılan bu uygulama da bir susturma. Gergerlioğlu'nun fikrini beğenmem, düşüncelerine itibar etmem ama yapılan şey, demokratik yollarla susturamadıklarını bu şekilde susturmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan