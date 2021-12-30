Son dakika haberi: Down sendromlu İpek'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Pamukova ilçesinde yaşayan down sendromlu İpek Evcimen'in askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Evcimen'in asker olma isteğinden haberdar olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Üniforma giydirilen, asker selamı ve tekmil öğretilen İpek, komutanlara selam verip kısa da olsa hayal ettiği askerliği yaşadı.

Ailesinin kendisi için düzenlediği asker eğlencesine katılan İpek, burada yakınları ve mahallelilerle doyasıya eğlendi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

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