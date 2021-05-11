Son dakika haberi | Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman (32), doğum gününde, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman (32), doğum gününde, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl'de down sendromlu Ercan Saman'ın iki hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Saman, bir hafta önce İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dün doğum günü olan Ercan Saman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Saman, dün öğlende Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ercan Saman'dan geriye, bir süre önce çok sevdiği askeri kıyafetlerle çektirdiği fotoğraflar kaldı. 


Son dakika haberi | Down sendromlu Ercan, doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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