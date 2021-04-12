Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar
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Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar Olaydan sonra yakalanan iki şüpheli tutuklandı Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişiyi zorla araca bindirdikten sonra dövüp, gasp ettikten sonra aynı araçla hastaneye bırakan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar

Olaydan sonra yakalanan iki şüpheli tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişiyi zorla araca bindirdikten sonra dövüp, gasp ettikten sonra aynı araçla hastaneye bırakan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen şahsın hastaneye bırakılışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi mevkiinde iki kişi, Ali D.'yi bir araca bindirerek, Karakollar Mahallesi istikametine gitti. Burada Ali D.'yi darp eden şüpheliler, ayrıca şahsın telefonunu ve bir miktar parasını aldıktan sonra, aynı araçla hastane önüne bırakıp, bölgeden ayrıldı. Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. İlk olarak şüphelilerden Eray K. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Eray K. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmaların devamında ise diğer şüpheliyi yakalamak için bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda olayın diğer şüphelisi olan Haşim E. de polis tarafından yakalanarak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen Ali D.'nin ise sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kameraları kaydetti

Darp edilen şahsın hastaneye bırakılması ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde hastane önüne gelen araçtan, darp edilen Ali D.'nin şüphelilerden biri tarafından indirilmesi ve aracın ayrılması yer alıyor.

Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar
Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar
Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar
Son dakika haberi! Dövüp, gasp edip, hastane önüne böyle bıraktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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