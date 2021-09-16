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Son dakika haberi... Dörtyol'da terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Dörtyol'da terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde terör örgütü PKK propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde terör örgütü PKK propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dörtyol kent merkezinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen S.O.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - HATAY

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