Son dakika haberi... Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Son dakika haberine göre - Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu Şanlıurfa'da kayıp adam ölü bulundu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu.

- Dört gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Şanlıurfa'da kayıp adam ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet El Müslüm iddiaya göre evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Dört gündür kayıp olan ve aranan alzaymır hastası yaşlı adamın bulunması için yakınları jandarma ve polis ekiplerinden yardım istedi. Dört gün süren arama çalışmaları kapsamında evine bir buçuk kilometre uzaklıktaki Aybastı Mahallesi'nde bulunan yaşlı adamın yapılan kontrollerinde öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin