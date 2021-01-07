Son dakika haberi... Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı"
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Son dakika haberi... Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı"

07.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:58

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in madencilerle görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları Dönmez: "Bugün ülkemizde yerli ve yabancı 18 altın madeni üretime devam ediyor, 20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor" "Altın üretimimiz geçen...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in madencilerle görüntüleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları Dönmez:

"Bugün ülkemizde yerli ve yabancı 18 altın madeni üretime devam ediyor, 20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor"

"Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."

Son dakika haberi... Dönmez: 'Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı'
Son dakika haberi... Dönmez: 'Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı'
Son dakika haberi... Dönmez: 'Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı'
Son dakika haberi... Dönmez: 'Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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