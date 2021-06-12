Son dakika haberi... Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
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Son dakika haberi... Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberi... Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve kamyonet ile bir evin kapısı, tarladan 3 ton karpuz, bakkaldan cep telefonu ve 3 aracın aküsünü çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olaylara karıştıkları öne sürülen zanlılar Cumali A., Abdulaziz D., Nuri Y., Ayhan K., Şahin B., Ayhan E. ve Ahmet A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet A. tutuklandı.

Bakkaldan cep telefonu, evin kapısı ve bir tırın aküsünün çalınması güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerden Abdülaziz D.'nin hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti. - ADANA

Son dakika haberi... Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberi... Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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