Son dakika haberi: Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Son dakika haberler: Ankara'nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Ankara'nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika dondurma dolabını açmaya çalışan hırsızların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mustafa Arık, sabah saatlerinde iş yerine giren iki hırsızın dondurma dolabını açmaya çalıştıklarını söyledi. Hırsızların 15 dakika zorladıklarını söyleyen Arık, kilitlere zarar veren hırsızların bir şey alamadan kaçtığını anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı