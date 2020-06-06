Son dakika haberi: Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi
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Son dakika haberi: Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi 2020 yılının ikincisi olan ve "Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay Hatayda Türkiye'nin simgeleri ile görüntülendi.

06.06.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:02

Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi

HATAY - 2020 yılının ikincisi olan ve "Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay Hatayda Türkiye'nin simgeleri ile görüntülendi.

Dolunay ve Ay tutulması Hatay'da görsel şölen oluşturdu. Havanın açık olması nedeni ile çok net izlenebilen Dolunay ve Ay tutulması Hatay'ın Tarihi kenti Belen'de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Atatürk ve Türk bayrağı görsellerinin yanısıra Camii ve dev Türk Bayrağı heykeli ile görüntülenen Dolunay manzarası muhteşem manzaralar oluşturdu.

Son dakika haberi: Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi

Kaynak: İHA

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